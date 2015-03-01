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التدخين والوزن الزائد من أسباب الإصابة بحرقان المعدة المتكرر

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التدخين والوزن الزائد من أسباب الإصابة بحرقان المعدة المتكرر التدخين والوزن الزائد من أسباب الإصابة بحرقان المعدة المتكرر
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من النرويج، أن الوزن الزائد والتدخين قد يكونان أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بحرقان المعدة المتكرر أو مرض ارتجاع المرىء (GERD).

وأوضح الباحثون أن حرقان المعدة المتكررة من أشهر الأمراض التى تصيب أكثر من 30% من الناس فى المجتمعات الغربية على الأقل أسبوعياً.

• أعراض الإصابة بارتجاع المرىء
>وقالت الدكتورة إيفند نيس جنسن مؤلفة الدراسة، إن من أعراض الإصابة بمرض “GERD” أو ارتجاع المرىء هو تدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المرىء.

• زيادة اللعاب والسعال الجاف أهم أعراض ارتجاع المرىء


>وأشار الباحثون خلال الدراسة فى المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمى، إلى أن الأعراض الأخرى الناتجة عن الإصابة بارتجاع المرىء تتمثل فى "بحة فى الصوت، التهاب الحنجرة، سعال جاف وزيادة اللعاب"، كما أن هذا المرض يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بسرطان المرىء.
>• السمنة ترفع من خطر الإصابة بارتجاع المرىء
>وأفاد الباحثون أن هناك علاقة طردية بين الوزن الزائد والإصابة بمرض ارتجاع المرىء (GERD)، حيث إن كلما زاد الوزن عن الطبيعى، كلما كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بارتجاع المرىء.
>• التدخين أحد الأسباب الرئيسية فى الإصابة بسرطان المرىء
>وأضافت جنسن أن التدخين أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض ارتجاع المرىء (GERD)، لافتةً أن المدخنين هم أكثر عرضة بنسبة 30% للإصابة بارتجاع المرىء، وسرطان المرىء.

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