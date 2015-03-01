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اليوم.. افتتاح إعادة إعمار قرية أولاد يحيى بسوهاج بحضور أحمد أبو هشيمة

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اليوم.. افتتاح إعادة إعمار قرية أولاد يحيى بسوهاج بحضور أحمد أبو هشيمة اليوم.. افتتاح إعادة إعمار قرية أولاد يحيى بسوهاج بحضور أحمد أبو هشيمة
تستقبل محافظة سوهاج، اليوم الأحد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، وأسامة كمال رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بصعيد ، لافتتاح القرية الرابعة التى تم الانتهاء من أعمال الإعمار بها وهى قرية أولاد يحيى بحرى بمركز دار السلام بسوهاج .

يذكر أن مبادرة "إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً"، أطلقتها مجموعة حديد المصريين والأورمان فى شهر يونيو 2014، وتم إعمار ثلاث قرى بمحافظة بنى سويف وهى مهدى الأخرم بمركز الفشن، والتى تم بها إعمار 60 منزلاً بالإضافة إلى 31 منزلاً تم توصيل المياه والكهرباء إليها، وتوزيع 41 رأس ماشية على أهاليها، وقريتى أبوصالح والغرقد بمركز ناصر وضمت إعادة إعمار 50 منزلا وتوزيع 100 رأس ماشية، بالإضافة إلى تأمين غذاء للماشية يتم صرفه بصفة شهرية بمقدار 400 جنيه.

وتتضمن الزيارة أيضا التوجه لتفقد مقر مشروع التنمية المجتمعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام والتوجه لتفقد مقر مشروع التنمية المجتمعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، والمغادرة فى تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وعلى جانب آخر يستقبل الوفد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية.

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