انهيار جزئى لمنزل بالمنيا ولا توجد خسائر فى الأرواح

انهار جزء من منزل بجوار كنيسة السيدة العذراء بمدينة المنيا، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائى، يفيد بانهيار جزء من منزل بجوار كنيسه السيدة العذراء بشارع محمود عبد الرازق دائرة قسم المنيا.

وبانتقال قوات الأمن والحماية المدنية، تبين تصدرع عقار مكون من 3 طوابق ملك الكنيسة، وانهيار جزء من شقة بالطابق الثالث وتصدع الطابق الثانى، حيث إن الطابق الأول مؤجر من قبل الكنيسة لشخص يدعى عنتر حسين، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات، وبسؤال جهاد راجى 48 سنة عامل بالكنيسة، قرر أن المنزل ملك الكنيسة وصدر له قرار إزالة من عام 2010 لقدم المنزل، وعلى الفور تم إخطار مجلس مدينة المنيا لاتخاذ اللازم.