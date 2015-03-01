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إعادة فتح ميناء سفاجا واستمرار إغلاق ميناء الغردقة لسوء الأحوال الجوية

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إعادة فتح ميناء سفاجا واستمرار إغلاق ميناء الغردقة لسوء الأحوال الجوية إعادة فتح ميناء سفاجا واستمرار إغلاق ميناء الغردقة لسوء الأحوال الجوية
أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء سفاجا بالبحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية، مع استمرار إغلاق ميناء الغردقة بالبحر الأحمر لليوم الثانى على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال عبد الرحيم مصطفى، فى بيان الهيئة اليوم الأحد، إن ميناء السويس استقبل السفينة سبيرو وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة قادمة من ميناء العقبة الأردنى، كما غادر الميناء السفينة سبريت أوف سى وعلى متنها 15 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء جدة السعودى.

وأضاف أن ميناء بورتوفيق بالسويس استقبل السفينة درب الخير وعلى متنها 3 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة والسفينة البتول وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة قادمة من ميناء جدة السعودى.

وأوضح مصطفى، أن ميناء السخنة بالسويس استقبل السفينة "أوشن جوى" وعلى متنها شحنة مواتير قادمة من ميناء جدة السعودى وسفينة الحاويات كارديف قادمة من ميناء جدة السعودى.
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