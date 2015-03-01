"موانئ البحر الأحمر": 140 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلة، وعلى متنها 679 معتمرا و15 باص عمرة و4 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 43 راكبا و42 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة آيلة وعلى متنها 309 راكبين منهم 41 معتمرا و1 باص عمرة، والسفينة سينا وعلى متنها 265 راكبا منهم 214 معتمرا و5 باصات عمرة و5 براد و1 تريللا و3 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 31 براد و1 تريلا، وغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 41 راكبا و25 براد و16 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 28 براد و9 تريللا والعبارة آيلة وعلى متنها 397 راكبا و2 سيارة و8 براد و2 تريللا.

وأضاف "عبد الرحيم" أن ميناء شرم الشيخ يستعد اليوم لمغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 43 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

وشهد ميناء شرم الشيخ بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس، وعلى متنها 97 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

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