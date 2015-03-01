أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"موانئ البحر الأحمر": 140 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

Google+ Print
"موانئ البحر الأحمر": 140 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ "موانئ البحر الأحمر": 140 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلة، وعلى متنها 679 معتمرا و15 باص عمرة و4 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 43 راكبا و42 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة آيلة وعلى متنها 309 راكبين منهم 41 معتمرا و1 باص عمرة، والسفينة سينا وعلى متنها 265 راكبا منهم 214 معتمرا و5 باصات عمرة و5 براد و1 تريللا و3 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 31 براد و1 تريلا، وغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 41 راكبا و25 براد و16 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 28 براد و9 تريللا والعبارة آيلة وعلى متنها 397 راكبا و2 سيارة و8 براد و2 تريللا.

وأضاف "عبد الرحيم" أن ميناء شرم الشيخ يستعد اليوم لمغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 43 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص.

وشهد ميناء شرم الشيخ بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس، وعلى متنها 97 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية