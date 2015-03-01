القنصلية العامة في مونتريال تشارك في تأبين أرواح المصريين ضحايا الإرهاب في ليبيا



> قامت القنصل العام أمل سلامة بالمشاركة صباح السبت الموافق 28 فبراير، في قداس الصلاة الذي أقامته كنيسة سان مارك المصرية القبطية، أقدم الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مونتريـال، لتأبين أرواح المصريين ضحايا الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع على يد جماعة “داعش” الإرهابية بليبيا، بالتعاون مع جميع الكنائس المصرية القبطية في مونتريـال. وقد شارك في القداس ممثلون عن الكنائس القبطية الشرقية وعدد من المسئولين الكنديين، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في مونتريـال.

تضمنت الكلمات التعبير عن التعازي في شهداء مصر الأبرار والتنديد بهذا العمل الإرهابي الغادر، كما وجه الأب ميخائيل عزيز راعى كنيسة سان مارك الشكر للسيد الرئيس السيسى على إخلاصه وجهوده من أجل مكافحة الإرهاب، مؤكدا على ثقته في نجاح السيد الرئيس في جهوده. كما وجه الشكر للقنصل العام المصري على تعازيها له عقب الحادث الأليم مباشرة. ومن ناحيتها، ألقت القنصل العام أمل سلامة كلمة أعربت فيها عن خالص تعازيها للشعب المصري وللكنائس المصرية في كندا وأبناء الجالية المصرية، مؤكدة على حرص وعزم الحكومة المصرية على حماية مواطنيها والدفاع عنهم.