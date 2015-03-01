تنفيذ 23 حكمًا وقرارًا قضائيًا وإداريًا بمراكز سوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 23 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية.

فى قسم شرطة طهطا تم تأمين إزالة 4 حالة تعدي أراضي زراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 409 إداري القسم لسنة 2015.

فى مركز شرطة المنشاه تم تأمين تنفيذ 10 حكم وقرار قضائي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1057 إداري المركز لسنة 2015.

فى قسم ثان شرطة سوهاج تم تأمين تنفيذ 9 حكم وقرار قضائي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 808 إداري القسم لسنة 2015.

ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.