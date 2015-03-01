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توقف حركة القطارات بالمنوفية عقب العثور على قنبلة هيكلية بمحطة “تلا”

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توقف حركة القطارات بالمنوفية عقب العثور على قنبلة هيكلية بمحطة “تلا” توقف حركة القطارات بالمنوفية عقب العثور على قنبلة هيكلية بمحطة “تلا”

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدينة والمفرقعات بمحافظة المنوفية اليوم الاحد من تفكيك جسم غريب عثر عليه على شريط السكة الحديد بمدينة تلا وتبين أنه عبار ة عن قنبلة هيكلية خالية من المواد المتفجرة وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث تلا بالعثور على جسم غريب على شريط السكة الحديد على بعد 200 متر من محطة قطارات تلا وبجوار موقف شبين الكوم – تلا .

وبانتقال قوات الحماية المدنية تم فرض كردون امنى واخلاء المنطقة وايقاف حركة القطارات احترازيا وبتفكيك الجسم تبين انه عبارة عن قنبلة هيكيلية عبارة عن منبة ومواسير ولمبة حمرا ملفوفة بشريط لاصق دون احتوائها على مواد متفجرة .

وتم تمشيط المنطقة وتبين عدم وجود أجسام غريبة آخرى وتم تسيير حركة القطارات مرة آخرى عقب توقفها لمدة نصف ساعة وتحرير محضر بالواقعة .

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