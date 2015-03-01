بالصور.. المتحدث العسكري يعلن عن مقتل 172 إرهابيًا في سيناء خلال شهر فبراير

نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، اليوم الأحد، بيان على صفحته عبر “فيسبوك”، يعرض فيه إنجازات القوات المسلحة خلال شهر فبراير 2015، من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية – والتى أسفرت عن النتائج الآتية.:

ففي مدينة العريش نجحت، قوات إحدى كمائن القوات المسلحة فى التصدى لهجوم عدد من العناصر الإرهابية على الكمين وتم التعامل معهم وقتل أحدهم دون حدوث خسائر مادية أو بشرية فى صفوف القوات، وإستهداف عدد (12) فرد إرهابى بنيران الهليكوبتر المسلح أثناء هروبهم بالعربات مما أسفر عن مقتل كافة العناصر الإرهابية وتدمير العربات التى تقلهم، ومقتل عدد (4) فرد إرهابى أثناء أعمال المداهمات، وضبط عدد (13) فرد مطلوبين أمنياً [ من بينهم عدد (2) فرد ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى ] وعدد (109) فرد مشتبه به [من بينهم عدد (2) فرد فلسطينى الجنسية]، وتدمير (22) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، ضبط وتدمير [عدد (32) عربة أنواع -عدد (17) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية ،وضبط وإحراز[بندقية آلية عيار(7.62×39) مم - (3) خزنة - (2) قنبلة يدوية - جاكت واقى - جهاز لاسلكى (موتورولا)]، وتفجير عدد (3) عبوة ناسفة عن بعد ، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لإستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال .

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> وفي الشيخ زويد، نجحت قوات تأمين قسم شرطة الشيخ زويد فى إحباط محاولة إرهابية لتفجير القسم بإستخدام عربتين مفخختين حيث تم تدميرهما عن بعد وقتل الإرهابيين على متنهم، كما نجحت قوات إحدى كمائن القوات المسلحة فى التصدى لهجوم إرهابى بقذائف الهاون والنيران حيث تم التعامل مع الإرهابيين وقتل المدعو / مصطفى مزيج فريد (ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى) دون حدوث خسائر مادية أو بشرية فى صفوف القوات، وتم إستهداف إحدى مقرات العناصر الإرهابية أثناء إجتماع لعدد (28) فرد إرهابى لتجهيز عدد من العبوات الناسفة تمهيداً لإستخدامها ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية ، مما أسفر عن تدمير المقر بالكامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية الموجودة بداخله، كما تم مقتل فرد إرهابى بعد إستهدافه بنيران القوات أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة على مسافة (1.5) كم بجوار إحدى كمائن القوات المسلحة نتج عنها تفجير العبوة الناسفة ومقتل الفرد الإرهابى، وإستهداف عدد من المقرات الخاصة بالعناصر الإرهابية بعد ورود معلومات إستخبارية مؤكدة عن تجمع عدد من العناصر الإرهابية بداخلها ، مما أسفر عن مقتل عدد ( 78 ) فرد إرهابى من بينهم الإرهابى / خليل أبو دراع (ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى)، كما تم إستهداف عدد (4) فرد إرهابى بنيران الهليكوبتر المسلح أثناء هروبهم داخل إحدى العربات مما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وتدمير العربة، كما قتل عدد ( 7) فرد إرهابى و إصابة عدد (7) آخرين أثناء تنفيذ غطاء جوى بالهليكوبتر المسلح لتأمين أعمال القوات أثناء أعمال المداهمات، ومقتل عدد (8) فرد إرهابى أثناء أعمال المداهمات.

بالإضافة إلة ضبط عدد (10) فرد مطلوبين أمنياً [ من بينهم عدد (3) فرد ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى ] وعدد (126) فرد مشتبه به، وتدمير (48) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، ضبط وتدمير [عدد (36) عربة أنواع -عدد (94) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، كما تم التعامل مع عربة فنطاس مياه مفخخة بدون لوحات معدنية بنيران القوات عن بعد ونتج عن التعامل إنفجار شديد، كما تم تفجير عبوة ناسفة عن بعد ، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لإستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال، كما تدمير مخزن وقود خاص بالعناصر الإرهابية، وتم تدمير مخزن أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة خاصة العناصر الإرهابية ، وتدمير مخزن يحتوى على (10) كجم من نبات البانجو المخدر.

> وفي رفح، نجحت قوات إحدى كمائن القوات المسلحة فى التصدى لهجوم إرهابى بنيران متنوعة (هاون – RBG- رشاشات) وذلك من خلال تعامل قوة الكمين مع العناصر الإرهابية بنيران كثيفة مما أسفر عن مقتل عدد (3) فرد إرهابى دون حدوث خسائر مادية أو بشرية فى صفوف القوات، وتم إستهداف إجتماع لعدد (21) فرد إرهابى داخل إحدى مقراتهم والملحق به مخزن لمادة (ABC) المتفجرة والتى تستخدم فى إعداد العبوات الناسفة ، مما أسفر عن تدمير المقر والمخزن الملحق به بالكامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية بداخله.، ومقتل عدد (5) فرد إرهابى أثناء أعمال المداهمات، ضبط عدد (7) فرد مطلوبين أمنياً وعدد (90) فرد مشتبه به.، وتدمير (15) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، وضبط وتدمير [عدد (10) عربة أنواع -عدد (125) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، كما تم التعامل مع عربة (مرسيدس) مفخخة بدون لوحات معدنية بنيران القوات عن بعد ونتج عن التعامل إنفجار شديد، وتفجير عدد (2) عبوة ناسفة عن بعد ، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لإستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال، وضبط [قذيفة ( RBG ) كاملة - نظارة ميدان - مسدس صوت - تابلت محمل عليه جميع الأعمال العدائية والتفجيرات التى تمت ضد قواتنا وعناصر الشرطة المدنية –عدد (5) لغم مضاد للدبابات مجهزة ومعدة للإستخدام ضد قواتنا].