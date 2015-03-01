المتحدث العسكرى: مقتل173 إرهابيا بعمليات للجيش بشمال سيناء خلال فبراير

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه فى إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى كل الاتجاهات الإستراتيجية فقد تمكنت القوات خلال شهر فبراير 2015 من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية -والتى أسفرت عن

أولاً: مركز ومدينة العريش:

1- نجاح قوات إحدى كمائن القوات المسلحة فى التصدى لهجوم عدد من العناصر الإرهابية على الكمين وتم التعامل معهم وقتل أحدهم دون حدوث خسائر مادية أو بشرية فى صفوف القوات.

2- استهداف (12) إرهابيا بنيران الهليكوبتر المسلح أثناء هروبهم بالعربات، مما أسفر عن مقتل كل العناصر الإرهابية وتدمير العربات التى تقلهم.

3- مقتل (4) إرهابيين أثناء أعمال المداهمات.

4- ضبط (13) فردا مطلوبين أمنياً (من بينهم عدد (2) فرد ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى) و(109) أفراد مشتبه بهم "من بينهم عدد (2) فرد فلسطينى الجنسية".

5- تدمير (22) مقر ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية.

6- ضبط وتدمير "عدد (32) عربة أنواع -عدد (17) دراجة بخارية" بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

7- ضبط وإحراز"بندقية آلية عيار(7.62×39) مم - (3) خزنة - (2) قنبلة يدوية - جاكت واقى - جهاز لاسلكى (موتورولا)".

8- تفجير عدد (3) عبوات ناسفة عن بعد، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال.

وأعلن المتحدث العسكرى نتائج العمليات العسكرية فى مركز ومدينة الشيخ زويد، والتى جرت كالتالى:

1- نجاح قوات تأمين قسم شرطة الشيخ زويد فى إحباط محاولة إرهابية لتفجير القسم باستخدام عربتين مفخختين حيث تم تدميرهما عن بعد وقتل الإرهابيين على متنهم.

2- نجاح قوات إحدى كمائن القوات المسلحة فى التصدى لهجوم إرهابى بقذائف الهاون والنيران حيث تم التعامل مع الإرهابيين وقتل المدعو / مصطفى مزيج فريد (ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى) دون حدوث خسائر مادية أو بشرية فى صفوف القوات.

3- استهداف إحدى مقرات العناصر الإرهابية أثناء اجتماع لعدد (28) فردا إرهابيا لتجهيز عدد من العبوات الناسفة تمهيداً لاستخدامها ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أسفر عن تدمير المقر بالكامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية الموجودة بداخله.

4- مقتل إرهابى بعد استهدافه بنيران القوات أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة على مسافة (1.5) كم بجوار إحدى كمائن القوات المسلحة نتج عنها تفجير العبوة الناسفة ومقتل الفرد الإرهابى.

5- استهداف عدد من المقرات الخاصة بالعناصر الإرهابية بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة عن تجمع عدد من العناصر الإرهابية بداخلها، مما أسفر عن مقتل عدد ( 78 ) فردا إرهابيا من بينهم الإرهابى / خليل أبو دراع (ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى).

6- استهداف (4) إرهابين بنيران الهليكوبتر المسلح أثناء هروبهم داخل إحدى العربات مما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وتدمير العربة.

7- مقتل ( 7) إرهابيين وإصابة (7) آخرين أثناء تنفيذ غطاء جوى بالهليكوبتر المسلح لتأمين أعمال القوات أثناء أعمال المداهمات.

8- مقتل (8) إرهابيين أثناء أعمال المداهمات.

9- ضبط (10) مطلوبين أمنياً [من بينهم عدد (3) أفراد ينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى] وعدد (126) فردا مشتبه به.

10- تدمير (48) مقر ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية.

11- ضبط وتدمير [عدد (36) عربة أنواع -عدد (94) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

12- التعامل مع عربة فنطاس مياه مفخخة بدون لوحات معدنية بنيران القوات عن بعد ونتج عن التعامل انفجار شديد.

13- تفجير عبوة ناسفة عن بعد، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال.

14- تدمير مخزن وقود خاص بالعناصر الإرهابية.

15- تدمير مخزن أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة خاصة العناصر الإرهابية.

16- تدمير مخزن يحتوى على (10) كجم من نبات البانجو المخدر.

كما أعلن المتحدث العسكرى نتائج العمليات العسكرية فى مركز ومدينة رفح، والتى أتت كالتالى

1- نجاح قوات إحدى كمائن القوات المسلحة فى التصدى لهجوم إرهابى بنيران متنوعة (هاون - RBG- رشاشات) وذلك من خلال تعامل قوة الكمين مع العناصر الإرهابية بنيران كثيفة مما أسفر عن مقتل (3) عناصر إرهابية دون حدوث خسائر مادية أو بشرية فى صفوف القوات.

2- استهداف اجتماع لـ (21) إرهابيا داخل إحدى مقراتهم والملحق به مخزن لمادة (ABC) المتفجرة والتى تستخدم فى إعداد العبوات الناسفة، مما أسفر عن تدمير المقر والمخزن الملحق به بالكامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية بداخله.

3- مقتل (5) إرهابيين أثناء أعمال المداهمات.

4- ضبط (7) مطلوبين أمنياً وعدد (90) فردا مشتبه به.

5- تدمير (15) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية.

6- ضبط وتدمير [عدد (10) عربة أنواع -عدد (125) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

7- التعامل مع عربة (مرسيدس) مفخخة بدون لوحات معدنية بنيران القوات عن بعد ونتج عن التعامل انفجار شديد.

8- تفجير (2) عبوة ناسفة عن بعد، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال.

9- ضبط [قذيفة ( RBG ) كاملة - نظارة ميدان - مسدس صوت - تابلت محمل عليه جميع الأعمال العدائية والتفجيرات التى تمت ضد قواتنا وعناصر الشرطة المدنية –عدد (5) لغم مضاد للدبابات مجهزة ومعدة للاستخدام ضد قواتنا].

المتحدث العسكرى يعرض فيديو لانتشار القوات المسلحة فى أنحاء الجمهورية

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