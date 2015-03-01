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توقف حركة مترو شبرا بسبب انتحار سيدة أسفل عجلات القطار بمحطة جامعة القاهرة

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توقف حركة مترو شبرا بسبب انتحار سيدة أسفل عجلات القطار بمحطة جامعة القاهرة توقف حركة مترو شبرا بسبب انتحار سيدة أسفل عجلات القطار بمحطة جامعة القاهرة
تأخرت حركة قطارات الخط الثانى بالمترو، صباح اليوم الأحد، حوالى ١٠ دقائق، بسبب انتحار سيدة أمام أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة .

من جانبه أكد المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمترو الأنفاق، أن المتوفية تدعى "رشا عبد العظيم محمود محمد"، 39 عاما، وتعمل أخصائية شئون طلاب بجامعة القاهرة، قامت بإلقاء نفسها أمام القطار 106 برصيف محطه جامعة القاهرة فى اتجاه شبرا الخيمة .

وأضاف "الفضالى"، فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع جثمان المتوفية ونقلها بواسطة مسعف المحطة والعاملين والإسعاف إلى المشرحة بعد التوقف الذى استمر نحو ١٠ دقائق فقط، وقامت قوات شرطة مترو الأنفاق بتحرير المحضر اللازم وإرساله للنيابة لتتولى التحقيق.
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