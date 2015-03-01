ألمانيا تخفف إجراءات حظر سفر مواطنيها إلى جنوب سيناء

أعرب سفير ألمانيا بالقاهرة، هانس يورج هابر، عن سعادته لعدم احتياجه لنصيحة السياح الألمان بعدم زيارة معظم الأماكن السياحية الموجودة فى جنوب سيناء، حيث أعلنت وزارة الخارجية الألمانية مؤخراً، أنها لم تعد تنصح مواطنيها بعدم السفر البرى إلى جنوب سيناء، فى مناطق دهب ونوبيع، والرحلات إلى دير سانت كاترين.

وأوضح "هابر" أن هذه الخطوة ستعطى دفعة للسياحة فى منطقة البحر الأحمر، وهو ما تحتاجه مصر بشدة فى هذا الوقت، حيث إنها تأتى مباشرة قبل بورصة برلين للسياحة.

وأضاف السفير الألمانى أننا نعطى أولوية قصوى دائما لأمن مواطنينا، لكننا فى نفس الوقت ندرك جيدا النتائج السلبية لهذه التحذيرات على السياحة فى مصر، مشيراً إلى أنه من حسن الحظ هذه المرة أن اتفق اهتمامنا بأمن مواطنينا مع المصالح الاقتصادية لمصر.

يذكر أن وزارة الخارجية الألمانية مازالت تحذر مواطنيها ضد السفر إلى شمال سيناء، بما فى ذلك المنطفة الحدودية، التى تشمل طابا، أما بقية الأماكن فى شبه جزيرة سيناء، فينصح السياح بالحذر خصوصا عند السفر البرى.

وكانت الخارجية الألمانية، وحتى السابع والعشرين من فبراير الماضى، تنصح بشدة بعدم السفر البرى إلى جنوب سيناء، بما فى ذلك الانتقال إلى دهب ونويبع، وكذلك الرحلات إلى دير سانت كاترين.