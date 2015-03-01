وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية: توزيع 4 لمبات "ليد" على كل مشترك

أكد المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة المنوفية، حرص الإدارة خلال الأيام المقبلة على توزيع لمبات الليد بجميع قرى ومراكز محافظة المنوفية، لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء خلال فترة موسم الصيف.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة المنوفية لـ"اليوم السابع" أنه سوف يتم تشكيل لجنة بكل فرع من فروع المحافظة تتكون من فنى القرية والمحصل، لتوزيع 4 لمبات ليد على كل مشترك بالتقسيط وسوف يتم تحصيل مستحقاتهم المالية خلال 20 شهرا على إيصال الكهرباء الشهرى على كل مشترك وطالب وكيل الوزارة المشتركين بترشيد الاستهلاك لمواجهة الأزمة.

كانت وزارة الكهرباء، قد قررت توزيع لمبات "الليد" الموفرة للطاقة على المواطنين، فى إطار خطة الوزارة لترشيد الاستهلاك، استعداداً لفصل الصيف، حيث يزيد استهلاك المواطنين للكهرباء فيه، من خلال توزيع 10 ملايين لمبة لترشيد 250 ميجا وات فى وقت الذروة، مجاناً وبدون رسوم.