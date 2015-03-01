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ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته قنبلة غاز بالمنيا

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ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته قنبلة غاز بالمنيا ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته قنبلة غاز بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة مغاغة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو أحمد خ. م (25 سنة عاطل) مقيم ببندر مغاغة، بإدارة ورشة ملحقة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته بالورشة إدارته 4 فرد رصاص محلية الصنع، و5 فرد خرطوش محلية الصنع، وبندقية خرطوش، وقنبلة غاز، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وكمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع وألفى جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وحيازته للمضبوطات والمبلغ المالى من متحصلات البيع .. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365