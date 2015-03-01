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حبس عامل وبواب 4 أيام بتهمة سرقة حقيبة بها 70 ألف جنيه ببورسعيد

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حبس عامل وبواب 4 أيام بتهمة سرقة حقيبة بها 70 ألف جنيه ببورسعيد حبس عامل وبواب 4 أيام بتهمة سرقة حقيبة بها 70 ألف جنيه ببورسعيد
قررت النيابة العامة حبس عامل معمار وبواب 4 أيام حبس على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حقيبة تحتوى على 70 ألف جنيه وكروت شحن هواتف محمول، على أن يراعى التجديد فى المواعيد القانونية.

يذكر أن مباحث قسم شرطة الشرق تلقت بلاغا من "م. أ. س" باكتشافه سرقة حقيبته من أمام محله وبداخلها مبلغ 70 ألف جنيه وكمية كروت شحن خطوط التليفون المحمول تقدر قيمتها بحوالى 100 ألف جنيه أثناء تركه لها أمام المحل وانشغاله فى فتح أبوابه.

توصلت تحريات الرائد تامر سليم رئيس مباحث قسم شرطة الشرق، إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلا من" ه ع ع" عامل معمار، و"خ ظ ص" بواب مقيمان بصفط الشرقية محافظة المنيا، و"ه ن س" زوج بنت الثانى عامل مقيم طرف صهره وله إقامة بنفس عنوانهما.

وعلى الفور تمكن النقيب محمد زكريا ضابط مباحث قسم شرطة الشرق، من ضبطهم أثناء اختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتمزيق كروت الشحن والتخلص منها بإلقائها بأحد صناديق القمامة خشية ضبطهم عند استخدامها أو محاولة بيعها كما اعترفوا بقيامهم بتوزيع المبلغ المالى بينهم بالتساوى.

وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية.

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مصر 365