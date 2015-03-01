تفاصيل سقوط "البحيرى" أخطر مسجل خطر بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على أخطر المسجلين خطر المتورط فى 3 قضايا خطف واغتصاب ربة منزل، بالاشتراك مع أحد أشقائه بالإضافة إلى مقاومة السلطات، وإطلاق النار وإلقاء قنبلة غاز على رجال المباحث، أثناء محاولة ضبطه وإشعال النار بأحد المنازل.

وشهدت عملية ضبط المتهم مطاردة مثيرة، حيث حاول المتهم إطلاق الرصاص تجاه القوة الأمنية إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبطه وبحوزته السلاح، واعترف المتهم بما نسب إليه من اتهامات وحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد بتردد المتهم "س.البحيرى" عاطل ومسجل خطر فئة "أ" على مسكن شقيقته بدائرة القسم، ولكون المتهم من أخطر المجرمين بالجيزة ومطلوب ضبطه وإحضاره من جانب النيابة العامة، حيث إنه متهم بالاشتراك مع شقيقه المحبوس فى خطف ربة منزل واغتصابها، بالإضافة إلى اتهامه بمقاومة السلطات أثناء إحدى المحاولات لضبطه، حيث قام بإطلاق الرصاص تجاه رجال المباحث ثم ألقى قنبلة غاز، وتمكن من الإفلات والهرب، كما أن المتهم متورط فى قضية إشعال النار بمنزل بالجيزة بسبب خلاف مع مالكه.

وبإخطار اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كلف رجال المباحث بوضع خطة أمنية محكمة لضبط المتهم، حيث تم رصد تحركات المتهم وخلال تواجده بمسكن شقيقته تم محاصرة المنزل إلا أن المتهم شعر باقتراب القوة الأمنية فأشهر سلاحه النارى "بندقية"، وحاول الهرب بالقفز على أسطح المنازل المجاورة.

وطارده رجال الأمن بعد محاولته الإفلات من رجال المباحث إلا أنه فشل فى الهروب وضبط بحوزته بندقية خرطوش حديثة.

وبمواجهة المتهم اعترف بصحة الاتهامات الموجهة إليه من خطف أنثى واغتصابها بالاشتراك مع شقيقه "ح" بالإضافة إلى مقاومة السلطات وإشعال النار بأحد المنازل.

وأضاف المتهم أن السلاح المضبوط بحوزته يستخدمه فى الدفاع عن نفسه ومقاومة السلطات، بالإضافة إلى استخدامه فى تنفيذ جرائمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الذى أحاله إلى النيابة لتأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.