ضبط سمكرى سيارات سبق اتهامه فى 24 قضية بعين شمس

نجح ضباط شرطة النقل والمواصلات من ضبط سمكرى سيارات سبق اتهامه فى 24 قضية بموقف أتوبيسات مساكن عين شمس للنقل العام وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط "خالد.ح.م" 42 سنة سمكرى سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – القاهرة، سبق اتهامه فى عدد 24 قضية آخرها القضية رقم 20420/2014 جنح قسم عين شمس سلاح بدون ترخيص ومحكوم عليه هارب فى القضيتين القضية رقم 4632/2008 جنايات قسم شرطة عين شمس "مخدرات" حصر رقم 5038/2008 غيابى بالحبس 3 سنوات، حيث تم ضبطه أثناء تواجده بموقف أتوبيسات مساكن عين شمس للنقل العام. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17/260ح قسم شرطة ثان النقل العام وأرسل بالمحكوم عليه لقسم شرطة عين شمس.