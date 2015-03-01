أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مسجل خطر هارب من 23 قضية بمحطة مترو الشهداء

Google+ Print
ضبط مسجل خطر هارب من 23 قضية بمحطة مترو الشهداء ضبط مسجل خطر هارب من 23 قضية بمحطة مترو الشهداء
تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط مسجل خطر هارب سبق اتهامه فى 23 قضية بمحطة مترو الشهداء وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة امنية من شرطة النقل والمواصلات تتفقد الحالة الأمنية بمحطة مترو الشهداء فاشتبهت فى أحد المتواجدين على رصيف المحطة وبالكشف عنه تبين أنه يدعى "عبدالعاطى.ج.ا" 30 سنة (مسجل شقى خطر) برقم 262 فئة ج "سرقات عامة – بأمن القاهرة" وسبق اتهامه فى 23 قضية آخرها رقم 12763/2009 جنح قسم شرطة الشرابية "سرقة متنوعة" ومحكوم وهارب من القضية رقم 1879/2013 جنح قسم شرطة الظاهر "سلاح" حصر رقم 1089/2013 غياب القضية بالحبس لمدة شهرين. بجلسة 15/5/2013 أثناء وجوده بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17/127ح قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، وأرسل بالمحكوم عليه لقسم شرطة الأزبكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365