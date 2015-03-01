ضبط مسجل خطر هارب من 23 قضية بمحطة مترو الشهداء

تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط مسجل خطر هارب سبق اتهامه فى 23 قضية بمحطة مترو الشهداء وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة امنية من شرطة النقل والمواصلات تتفقد الحالة الأمنية بمحطة مترو الشهداء فاشتبهت فى أحد المتواجدين على رصيف المحطة وبالكشف عنه تبين أنه يدعى "عبدالعاطى.ج.ا" 30 سنة (مسجل شقى خطر) برقم 262 فئة ج "سرقات عامة – بأمن القاهرة" وسبق اتهامه فى 23 قضية آخرها رقم 12763/2009 جنح قسم شرطة الشرابية "سرقة متنوعة" ومحكوم وهارب من القضية رقم 1879/2013 جنح قسم شرطة الظاهر "سلاح" حصر رقم 1089/2013 غياب القضية بالحبس لمدة شهرين. بجلسة 15/5/2013 أثناء وجوده بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17/127ح قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، وأرسل بالمحكوم عليه لقسم شرطة الأزبكية.