ضبط طن ونصف عطور تصنع من أوراق الشجر و5 أطنان ملح بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "جمال إ م" صاحب مصنع لإنتاج العطور "بدون ترخيص" كائن بقرية الزين مركز بدر لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وتصنيع وإنتاج عطور من أوراق الشجر والأعشاب وبدون بيانات، وتم ضبط كمية (1.500) طن زيوت عطور وتحرر المحضر 1843/2015 جنح مركز بدر.

كما تم ضبط "رجب إ ح" قائد السيارة رقم 28643 نقل غربية ومقيم كفر الزيات / الغربية لحيازته كمية (5) أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر 6775/2015 جنح مركز كوم حمادة.