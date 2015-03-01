استطلاع: 95% من الأردنيين يعتبرون تنظيم «داعش» حركة إرهابية

أظهر استطلاع للرأي في المملكة الأردنية، أن 95% من الأردنيين يرون أن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” حركة ارهابية.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) يوم السبت عن نتائج استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان “النسبة ارتفعت 33 و23 نقطة عن استطلاعي أغسطس و ديسمبر الماضيين.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد قتل تنظيم داعش للطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي كان وقع في الاسر بعد أن أسقطت طائرته في سورية، حرقا.

وقال 83 % ممن شملهم الاستطلاع إن سياسات وأفعال داعش تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة مقابل 77% كانوا يعتقدون ذلك في استطلاع شهر ديسمبر الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أن الأردنيين يعتقدون أن “الإرهاب تمثله تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله” الذراع العسكري الايراني في لبنان وسورية، كما بات معلنا.

وأوضحت النتائج ، أن “ثلث الأردنيين تحولت آراؤهم واعتقاداتهم باتجاه أن داعش تنظيم إرهابي وأنه لا أهداف نبيلة لهذا التنظيم وبعيد عن تمثيل الدين الإسلامي، وتراجع نسبة من يعتقد غير ذلك”، خلال الفترة الواقعة ما بين شهر أغسطس الماضي واليوم.

وحول مشاهدة فيديو إحراق الطيار معاذ الكساسبة، ذكر “77% أنهم شاهدوه، فيما شارك 37% من المستجيبين في صلاة الغائب عن الطيار، في حين عبّر 15% عن مشاعرهم التضامنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بينما شارك 10% في العزاء، و5% في المسيرات التضامنية التي عمت البلاد، وأفاد 32% بأنهم لم يشاركوا في أي شيء.

وكشف الاستطلاع أن “89% يؤيدون وبدرجات متفاوتة التحالف الدولي والعربي الذي تشكل من أكثر من 60 دولة لمحاربة داعش، فيما قال 8% بأنهم لا يؤيدونه على الإطلاق”.

وأكد “88% أنهم يؤيدون، وبدرجات متفاوتة، مشاركة الأردن في العمليات العسكرية الجوية التي يقوم بتنفيذها التحالف الدولي، ووافق 87% على أن مشاركة الأردن في الحرب ضد داعش هي خطوة استباقية لحماية مصالح وأمن الأردن.