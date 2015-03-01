مصرع وإصابة شقيقتين بعد تناولهم وجبة غذائية فاسدة بطما بسوهاج‎

لقيت طالبة مصرعها وأصيبت آخري عقب تناولهم وجبة طعام فاسده بمنزلهم بنزلة قبيصي – دائرة مركز طما بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من مركزشرطة طما بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول المدعوه نورهان محمد عبد الخالق محمد 14 سنة طالبة – وتقيم نزلة قبيصي – دائرة المركز ” جثة هامدة ” [ إدعاء تناول طعام فاسد ].

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقها المدعو أحمد محمد عبد الخالق محمد 23 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية قرر قيام شقيقته المتوفاه بتناول وجبة طعام بالمنزل [ سمك ] يشتبه أن تكون فاسدة وخروجها عقب ذلك صحبة شقيقتها المدعوه / جهاد محمد عبد الخالق 25 سنة ربة منزل – لمنزلها الكائن بذات الناحية لعمل بعض التجهيزات به فحدث لهما حالة إعياء شديد علي أثرها توفت المذكورة ونفي الشبهة الجنائية، تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي 0

> بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفاه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تناول مادة سامه [ طعام متعفن ] ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 860 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.