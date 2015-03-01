مطار القاهرة يستقبل 227 مصريا عائدا من ليبيا عبر تونس

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، رحلة لمصر للطيران قادمة من مطار جربا التونسى وعلى متنها 227 مصرياً من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.

كانت مصر للطيران قد سيرت رحلتين لمطار جربا التونسى يوم أمس السبت، ليصل إجمالى المصريين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة 6699 مواطنا مصريا على متن 26 رحلة جوية، هذا وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.

وصول رحلة جديدة تضم 314 مصريا عائدين من ليبيا عبر مطار جربا التونسى

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