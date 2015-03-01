"المصرى الديمقراطى" بالإسماعيلية يكرم المشاركين فى دورة لغة الإشارة

نظم الحزب المصرى الديمقراطى بالإسماعيلية حفل توزيع شهادات تكريم لطلبة كلية التربية شعبة التربية الخاصة جامعة قناة السويس بدورة "لغة الإشارة والتخاطب" والتى أعدها وحاضر بها كل من سامى عزب خبير الإشارات وأمين لجنة التعليم بالحزب وهالة ثروت خبيرة الإشارات ونائب رئيس لجنة التعليم، وذلك فى إطار اهتمام الحزب بذوى الاحتياجات الخاصة.

وأعرب صلاح الصايغ أمين عام الحزب بالإسماعيلية عن سعادته لدعم ومشاركة الحزب فى تكريم الشباب المتميز فى تخصص مهم لفئة تستحق بالفعل دعمها ومساندتها للدفع بهم فى عجلة تنمية البلاد.

فيما أوضح يوسف أبو الحاج أمين التنظيم بأن الحزب سيسعى خلال الفترة القادمه بالتعاون مع اللجان النوعية المختلفة على مشاركة الشباب فى كافة فعاليتهم المختلفة بالمحافظة سواء علمية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية.

وأشار الدكتور عمرو مصطفى أمين لجنة التدريب والتثقيف إلى أنه لدى الحزب خطط تدريبية طموحة سيعلن عنها فى القريب العاجل تستهدف شرائح عديدة من شباب الإسماعيلية، حضر الحفل لفيف من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.