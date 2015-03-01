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تركيب عدادات كودية للعقارات الحاصلة على الكهرباء بطرق غير مشروعة ببورسعيد

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تركيب عدادات كودية للعقارات الحاصلة على الكهرباء بطرق غير مشروعة ببورسعيد تركيب عدادات كودية للعقارات الحاصلة على الكهرباء بطرق غير مشروعة ببورسعيد
أكد المهندس محمد الأخرس، رئيس قطاع كهرباء بورسعيد، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالموافقة على تركيب شركات الكهرباء عدادات بأرقام كودية للوحدات السكنية التى ليس بها وصلة أرضية وتحصل عليها بطرق غير مشروعة.

وأضاف "الأخرس"، فى تصريحات صحفية، أن المستفيدين من هذا القرار المنشآت السكنية فى القرى والمدن القريبة من مصادر التغذية داخل الكتلة السكنية، والتى لم تشملها المرحلة الأولى، مما يدفع شاغليها للحصول على الكهرباء بطريقة غير قانونية.

وأشار "الأخرس" إلى أن هناك حالات لن يتم توصيل العدادات الكودية لأصحابها مطلقاً، وهى العقارات المقامة خارج حيز المناطق العمرانية والعقارات المقامة على الأراضى الزراعية والمجارى المائية والمقامة على المناطق الأثرية والعقارات التى أقيمت بالمخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية والمخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى.

وأكد رئيس قطاع كهرباء بورسعيد، أنه يراعى عند إعداد المقايسة تحصيل أية مديونية موجودة على المنتفع حتى يتسنى له تركيب العداد الكودى الذى ينتفع به المنشآت السكنية والتجارية.

وأوضح أن هذه العدادات لا يتم تحرير عقود مؤقتة من خلالها ولا يصدر لها أية بيانات أو شهادات.

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مصر 365