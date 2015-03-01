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إدارة العمليات بالمرور: الانتهاء من الفواصل المعدنية بكوبرى أكتوبر

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إدارة العمليات بالمرور: الانتهاء من الفواصل المعدنية بكوبرى أكتوبر إدارة العمليات بالمرور: الانتهاء من الفواصل المعدنية بكوبرى أكتوبر

قال العقيد ماجد موسى، مدير إدارة العمليات بالمرور، إن هناك انعدام الشبورة المائية على مستوى طرق ومحاور الجمهورية، مما أدى إلى وجود سيولة مرورية فى حركة السيارات، كما تم الانتهاء أعمال الفواصل المعدنية أعلى كوبرى أكتوبر، على أن يتم إصلاح تلك الفواصل نهاية الأسبوع الحالى وحتى صباح الأحد القادم.

وأضاف مدير العمليات للمرور، أن جميع الطرق الصحراوية والزراعية والساحلية المؤدية إلى محافظتى القاهرة والجيزة تشهد حالة من الانتظام المرورى أمام حركة السيارات منها: - إسكندرية الصحراوى والزراعى وطريق القطامية وطريق الإسماعيلية الصحراوى والدائرى والمحور والسويس الصحراوى.

وأوضح موسى أن رجال المرور متواجدون بكثافة بجميع الطرق لرصد أى أعطال أو قد تؤدى إلى تعطيل حركة المرور أمام السيارات، وكذلك لتسيير الحركة المرورية فى حالة وجود أى كثافات مرورية بتلك المحاور نتيجة لزيادة الحمولات عليها.

 

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