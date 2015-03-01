أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«ميل أون صنداى»: «الجهادى جون» فكر بالانتحار فى 2010 بسبب مطاردات الأمن

Google+ Print
«ميل أون صنداى»: «الجهادى جون» فكر بالانتحار فى 2010 بسبب مطاردات الأمن «ميل أون صنداى»: «الجهادى جون» فكر بالانتحار فى 2010 بسبب مطاردات الأمن

محمد الموازى ذبّاح داعش

ذكرت صحيفة “ميل أون صنداى” الأحد، أن محمد الموازى الذى يُعتقد أنه منفذ إعدامات تنظيم داعش المعروف باسم “الجهادى جون” قال فى 2010 لصحفى إنه فكر فى الانتحار بسبب الضغوط التى تعرض لها من أجهزة الأمن البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الموازى، الذى أكدت وسائل إعلام وخبراء أنه الجهادى المقنع الذى ظهر فى تسجيلات بثها تنظيم داعش وهو يقطع رؤوس رهائن غربيين، أرسل فى 2010 رسالة عبر البريد الإلكترونى لأحد صحفييها يبلغه فيها بأنه يشعر بأنه “حى ميت” بسبب هذه الضغوط.

كانت جمعية “كيج” التى تدافع عن حقوق المسلمين ومقرها لندن قد قالت إن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانى “ام آى 5″ وضع الموازى تحت المراقبة اعتبارا من العام 2009 على أقل تقدير، معتبرة أن هذا الضغط أسهم فى توجه الشاب نحو التطرف. وبحسب الجمعية فقد حاول جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانى “ام آى 6″ تجنيد الموازى لكنه فشل فى ذلك.

ولكن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون ومديرا سابقا لجهاز “ام آى6″ نفيا بشدة اتهامات “كيج”، فى حين اتهم رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الجمعية بـ”الدفاع عن الإرهاب”.

وقالت “ميل اون صنداي” إن الموازى أرسل فى 14 ديسمبر 2010 رسالة إلى الصحفى روبرت فيركيك يخبره فيها بأنه باع جهاز الكمبيوتر المحمول إلى شخص عن طريق الإنترنت، وأنه اكتشف لاحقا أن هذا الشخص عنصر فى أجهزة الأمن البريطانية. وكتب الموازى “أشعر أحيانا وكأننى حى ميت.

لست خائفا من أن يقتلونى بل أنا خائف من أن أتناول يوما كمية كبيرة من العقاقير لكى أتمكن من النوم إلى الأبد!! كل ما أريده هو أن أفلت من هؤلاء الناس”. وولد الموازى فى الكويت إلا أن أسرته انتقلت للإقامة فى لندن عندما كان فى السادسة، وقد نشأ فى نورث كنسنغتون بغرب لندن ودرس المعلوماتية فى جامعة ويستمنستر، وكان على اتصال بشبكة من الإسلاميين المتطرفين انكشفت فى السنوات الأخيرة.

أ.ف.ب

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا