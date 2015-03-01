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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلى جنوب بيت لحم

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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلى جنوب بيت لحم إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلى جنوب بيت لحم

القوات الإسرائيلية

كرت تقارير فلسطينية أن قوات إسرائيلية أصابت فجر اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بجروح متوسطة بعد إطلاق الرصاص الحى عليهما.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمنى القول إن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الجامع الكبير فى المخيم واعتقلت شابا، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت ما أوقع إصابتين بالرصاص فى القدم”.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن إحدى الإصابتين وصفت بالمتوسطة بينما وصفت الأخرى بالبسيطة.

 

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