"ديلى ميل": تناول 3 أكواب من الشاى يومياً يحميك من مرض السكر

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول الشاى قد يساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى "type 2 diabetes"، أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 315 مليون شخص فى العالم، منهم حوالى 8 مليون مريض داخل مصر

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان أن تناول 3 أكواب من الشاى الأسود بشكل يومى منتظم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر، وأعزى الباحثون ذلك إلى فاعلية بعض المركبات الطبيعية داخله فى خفض مستويات الجلوكوز بالدم، وهو ما يؤكد فاعليته فى الوقاية من الإصابة بالمرض المزمن أو إمكانية استخدامه للسيطرة على أعراض المرض حال الإصابة به.

وأضافت الدراسة أن بعض المركبات الفينيولية "المضادة للأكسدة" داخل الشاى لها دور ملحوظ فى تثبيط نشاط عدد من الأنزيمات التى ترفع مستويات السكر فى الدم عقب هضم الكربوهيدرات، ومن أبرزها:أنزيم الأميليز "alpha amylase" وأنزيم "alpha-glucosidase".

اللافت ما أكدته النتائج، حيث أشارت أنه حتى فى حالة إضافة اللبن للشاى، فإن المشروب الشعبى الأول فى العالم سيظل يساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض السكر، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Ethnopharmacology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضى، بالإضافة إلى أنها نشرت بالمجلة الطبية "Frontiers of Nutrition".

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