نائب عراقى:استعدادات امنية للبدء بعملية تطهير صلاح الدين من قبضة داعش

قال رئيس لجنة الامن والدفاع فى البرلمان العراقى إن الاجهزة الامنية وضعت خطة محكمة لتطهير محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش فى وقت قريب.

وقال النائب حاكم الزاملى لصحيفة "المدى" المستقلة اليوم الاحد "إن لجنة الامن والدفاع البرلمانية على اتصال دائم بغرفة العمليات المشتركة واعتقد ان الاستعدادات تبدو كافية لإنجاح سادس محاولة لتحرير تكريت خاصة وان طرق الامداد سهلة مقارنة بقاطع عمليات الانبار الذى يشهد صعوبات لوجستية".

وأضاف "أن الاجهزة الامنية وضعت خطة محكمة لتطهير محافظة صلاح الدين من عناصر داعش بالتعاون مع عمليات سامراء وباشتراك قوات الحشد الشعبى بعدما وفرت جهدا عسكريا وهندسيا ومدفعيا وجويا لهذه المعركة".

وأوضح " القوات الامنية تعمل الان على تشكيل حشد وطنى من اهالى محافظة صلاح الدين لزجهم فى هذه المعركة لتحرير جميع مدن المحافظة من سطوة داعش فى وقت قريب وان لجنة الامن البرلمانية على اتصالات مستمرة مع وزارتى الدفاع والداخلية وقيادة العمليات للاطلاع على تفاصيل المعركة وخططها".

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