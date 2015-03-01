أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نائب عراقى:استعدادات امنية للبدء بعملية تطهير صلاح الدين من قبضة داعش

Google+ Print
نائب عراقى:استعدادات امنية للبدء بعملية تطهير صلاح الدين من قبضة داعش نائب عراقى:استعدادات امنية للبدء بعملية تطهير صلاح الدين من قبضة داعش
قال رئيس لجنة الامن والدفاع فى البرلمان العراقى إن الاجهزة الامنية وضعت خطة محكمة لتطهير محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش فى وقت قريب.

وقال النائب حاكم الزاملى لصحيفة "المدى" المستقلة اليوم الاحد "إن لجنة الامن والدفاع البرلمانية على اتصال دائم بغرفة العمليات المشتركة واعتقد ان الاستعدادات تبدو كافية لإنجاح سادس محاولة لتحرير تكريت خاصة وان طرق الامداد سهلة مقارنة بقاطع عمليات الانبار الذى يشهد صعوبات لوجستية".

وأضاف "أن الاجهزة الامنية وضعت خطة محكمة لتطهير محافظة صلاح الدين من عناصر داعش بالتعاون مع عمليات سامراء وباشتراك قوات الحشد الشعبى بعدما وفرت جهدا عسكريا وهندسيا ومدفعيا وجويا لهذه المعركة".

وأوضح " القوات الامنية تعمل الان على تشكيل حشد وطنى من اهالى محافظة صلاح الدين لزجهم فى هذه المعركة لتحرير جميع مدن المحافظة من سطوة داعش فى وقت قريب وان لجنة الامن البرلمانية على اتصالات مستمرة مع وزارتى الدفاع والداخلية وقيادة العمليات للاطلاع على تفاصيل المعركة وخططها".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365