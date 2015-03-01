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المبعوث الأممى يلتقى وزير الخارجية السورى بشأن وقف القتال بمدينة حلب

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المبعوث الأممى يلتقى وزير الخارجية السورى بشأن وقف القتال بمدينة حلب المبعوث الأممى يلتقى وزير الخارجية السورى بشأن وقف القتال بمدينة حلب
التقى الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم فى محاولة لدفع مبادرته حول تجميد القتال فى مدينة حلب.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم "الأحد" أنه جرى خلال اللقاء متابعة النقاش حول خطة التجميد والاتفاق على إرسال وفد من مكتب المبعوث الدولى فى دمشق إلى مدينة حلب للاطلاع على الوضع فيها عن قرب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتجه فيه الأنظار صوب حلب شمالا حيث أحرزت قوات الجيش السورى مدعومة من حزب الله اللبنانى تقدما فى الجنوب، وسيطرت على عدة قرى تقع بين ريف درعا ودمشق والقنيطرة، بعد معارك مع عناصر المعارضة المسلحة من بينهم جبهة النصرة.
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