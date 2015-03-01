7 فوائد هامة لـ"رفع الأثقال".. أهمها زيادة القدرة الجنسية وتحسين النوم

رفع الأثقال والحديد والتمرين باستخدام الأوزان الثقيلة له فوائد صحية عديدة، تختلف عن فوائد تمارين الإيروبيك والجرى، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية لرفع الأثقال، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

فوائد صحية لا تعلمها عن رفع الأثقال

>1.يساهم التمرين بالأثقال فى تحسين جودة الحياة الجنسية، وتعزيز الرغبة والغريزة الطبيعية وخاصة ً لدى الرجال، حيث ترتفع مستويات هرمون التستوستيرون، وكما تتحسن القوة البدنية للرجال.

>2.يساهم التمرين بالأوزان الثقيلة فى تحسين جودة النوم، حسبما أكدت دراسة حديثة نشرت مؤشراً، وأشارت أن التمرين بالحديد يساهم فى النوم بشكل أسرع، واستمراره لفترات أطول.

>3.يساهم فى تمتعك بالشباب والحيوية، وجعلك تبدو أصغر فى العمر، حسب دراسة حديثة نشرت مؤخراً بدورية "Age and Ageing"، لأنه يقوى العضلات ويعزز وظائفها، ويحسن من قدرة الشخص على استخدامها.

>4.تساهم هذه الرياضة فى تقوية العظام والحد من فرص إصابتها بالكسور.

>5.لها فوائد رائعة على الأطفال حال رفع الأوزان التى تناسبهم، حيث وُجد أنها تحد من فرص إصابتهم بالأمراض المزمنة الخطيرة فى المستقبل.

>رفع الأثقال يساهم فى ضبط الوزن وتقليل محيط الخصر

>6.حسب دراسة حديثة نشرت العام الماضى أكدت أن التمرين باستخدام الأثقال لمدة 20 دقيقة يومياً يساهم فى تقليل محيط الخصر.

>7.يساهم رفع الأوزان الثقيلة فى حرق السعرات الحرارية الزائدة حتى فى حالة عدم إتباع حمية غذائية مشددة.

دراسة: رفع الأثقال بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض السكر