7 فوائد هامة لـ"رفع الأثقال".. أهمها زيادة القدرة الجنسية وتحسين النوم

فوائد صحية لا تعلمها عن رفع الأثقال
>1.يساهم التمرين بالأثقال فى تحسين جودة الحياة الجنسية، وتعزيز الرغبة والغريزة الطبيعية وخاصة ً لدى الرجال، حيث ترتفع مستويات هرمون التستوستيرون، وكما تتحسن القوة البدنية للرجال.
>2.يساهم التمرين بالأوزان الثقيلة فى تحسين جودة النوم، حسبما أكدت دراسة حديثة نشرت مؤشراً، وأشارت أن التمرين بالحديد يساهم فى النوم بشكل أسرع، واستمراره لفترات أطول.
>3.يساهم فى تمتعك بالشباب والحيوية، وجعلك تبدو أصغر فى العمر، حسب دراسة حديثة نشرت مؤخراً بدورية "Age and Ageing"، لأنه يقوى العضلات ويعزز وظائفها، ويحسن من قدرة الشخص على استخدامها.
>4.تساهم هذه الرياضة فى تقوية العظام والحد من فرص إصابتها بالكسور.
>5.لها فوائد رائعة على الأطفال حال رفع الأوزان التى تناسبهم، حيث وُجد أنها تحد من فرص إصابتهم بالأمراض المزمنة الخطيرة فى المستقبل.
>رفع الأثقال يساهم فى ضبط الوزن وتقليل محيط الخصر
>6.حسب دراسة حديثة نشرت العام الماضى أكدت أن التمرين باستخدام الأثقال لمدة 20 دقيقة يومياً يساهم فى تقليل محيط الخصر.
>7.يساهم رفع الأوزان الثقيلة فى حرق السعرات الحرارية الزائدة حتى فى حالة عدم إتباع حمية غذائية مشددة.
>دراسة: رفع الأثقال بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض السكر