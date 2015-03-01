الصين ترحب بقرار الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ 70 للحرب العالمية الثانية

رحبت الصين بقرار الأمم المتحدة بإحياء الذكرى الـ 70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية ، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة فرصة للجميع لتأمل التاريخ وتأكيد الالتزام بأهداف ومباديء ميثاق الأمم المتحدة والسعي الجاد لتحقيق السلام والأمن الدوليين.

وقد صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 على القرار بالإجماع يوم الخميس الماضي.

وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان صحفي ، إن هذا يعكس التوافق الهام الذى ظهر في المناقشة المفتوحة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد في 23 فبراير الماضي برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بوصفه الرئيس الدوري للمجلس.

وطلبت الجمعية من رئيسها وفقا للقرار عقد الاجتماع الخاص في الأسبوع الثاني من شهر مايو 2015 لإحياء ذكرى ضحايا الحرب.

أ ش أ