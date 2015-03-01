أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الصين ترحب بقرار الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ 70 للحرب العالمية الثانية

Google+ Print
الصين ترحب بقرار الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ 70 للحرب العالمية الثانية الصين ترحب بقرار الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ 70 للحرب العالمية الثانية

علم الصين

رحبت الصين بقرار الأمم المتحدة بإحياء الذكرى الـ 70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية ، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة فرصة للجميع لتأمل التاريخ وتأكيد الالتزام بأهداف ومباديء ميثاق الأمم المتحدة والسعي الجاد لتحقيق السلام والأمن الدوليين.

وقد صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 على القرار بالإجماع يوم الخميس الماضي.

وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان صحفي ، إن هذا يعكس التوافق الهام الذى ظهر في المناقشة المفتوحة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد في 23 فبراير الماضي برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بوصفه الرئيس الدوري للمجلس.

وطلبت الجمعية من رئيسها وفقا للقرار عقد الاجتماع الخاص في الأسبوع الثاني من شهر مايو 2015 لإحياء ذكرى ضحايا الحرب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا