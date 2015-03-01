وزير التعليم لـ"اليوم السابع": أغلقنا 147 مدرسة لخطورتها على الطلاب

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم المصرى، أنه تم إغلاق 147 مدرسة بمختلف المحافظات، إغلاقًا نهائيًا لحين القيام بأعمال الترميم والإحلال، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وذلك لخطورتها الداهمة على الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة المكلفة بمراجعة صلاحيات المدارس، انتهت من 90% من أعمالها، لافتًا إلى أنه مع انطلاق العام الدراسى 2015-2016 ستكون اللجان انتهت من أعمال الصيانة والترميم، ومراجعة الصلاحيات بجميع المدارس.

وطالب وزير التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب الذين أغلقت مدارسهم، بضرورة الوقوف بجانب الوزارة وتفهم الوضع، قائلاً: إن غلق هذه المدارس جاء بعد صدور تقارير من اللجان المختصة بخطورة المدرسة، وحرصًا من الوزارة على سلامة وحياة الطلاب، موضحًا "هناك مشكلات ومتاعب تواجه الطلاب المنقولين من مدارسهم الأصلية إلى المدارس المجاورة والوزارة على علم بها، منها ارتفاع الكثافات والذهاب إلى المدرسة فترة مسائية، ولكن عليهم التحمل لحين انتهاء أعمال الصيانة والسنة الدراسية".

وفيما يتعلق بـالـ700 مدرسة التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، أوضح وزير التربية والتعليم، أنها تحتاج إلى أعمال صيانة، سواء بسيطة أو شاملة، مشيرًا إلى أن بعض المدارس تتم فيها أعمال الصيانة البسيطة، وجارى الانتهاء منها، لافتًا إلى أنه تم تكليف لجان استشارية من كليات الهندسة للمشاركة مع الجهات المعنية فى رصد التقارير النهائية للمدارس وحالتها.

وزير التعليم العالى: لن أسمح بتكوين أى تنظيمات طلابية غير قانونية داخل الجامعات.. عبد الخالق يطالب بترشيح طلاب للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى.. ويؤكد: تأجيل انتخابات الاتحادات الطلابية للعام المقبل