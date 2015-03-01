دراسة أمريكية: الأرق المستمر يرفع مخاطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الأرق يزيد من احتمالات الوفاة المبكرة، لافتين إلى أن الأرق المستمر يشكل خطرا أكبر من الأرق المتقطع.

وأظهرت الدراسات السابقة الروابط بين الأرق وزيادة خطر الوفاة المبكرة، إلا أنها لم توضح ما وجه الإختلاف بين الأرق المستمر والمتقطع. وأشار الباحثون أن الأرق المتقطع أو الحاد يحدث لمدة قصيرة، وغالبا ما يرتبط بأحداث محددة، وعلى سبيل المثال، عدم القدرة على النوم فى الليلة السابقة لامتحان أو مقابلة عمل مهمة.

أما الأرق المستمر أو المزمن هو نمط طويل الأجل حيث يتعطل النوم لعدة ليال فى الأسبوع وقد يستمر لأشهر وسنوات، ويمكن أن يكون نتيجة لعدد من الأسباب، بما فى ذلك تحول العمل، وعادات النوم السيئة واستخدام بعض الأدوية.

وفى الولايات المتحدة، يعانى حوالى 20٪ من البالغين من الأرق بشكل أو أخر، كما أن نصفهم تقريباً يعانى من الأرق المستمر. وأضاف سيرام بارثاساراثى، أستاذ فى كلية الطب فى جامعة أريزونا، أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق المستمر، قد يكونوا أكثر عرضة بنسبة 58٪ للوفاة.

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