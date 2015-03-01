هيلث داى نيوز: بصق الرضيع أو الـ"قَشْط" لا يعنى أن لديه مشكلة

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الأمريكى الطبى “Health Day News”، أن البصق أو ما يعرف باسم "القشط"، للأطفال الرضع لا يعنى بالضرورة أنهم يعانون من مشكلة ما.

وأوضح الباحثون أن بعض الأطفال يبصقون أكثر من غيرهم، ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن لديهم مشكلة، حيث أن معدة الطفل صغيرة، ويمكن أن تستوعب كميات صغيرة فقط من المواد الغذائية.

وأشار الباحثون أن الطفل كلما ازداد معدل بصقه، وأوضحت الدكتورة جوزفين دلوجوبوليسكى جاش، وهى استاذة مساعدة فى قسم طب الأطفال فى جامعة لويولا فى شيكاغو ستريتش للطب، أن العضلة العاصرة للمرىء التى تحافظ على محتويات المعدة من الارتجاع، لا تعمل بكامل طاقتها فى الأطفال.

وأفادت دلوجوبوليسكى جاش أن الأطفال تنخفض لديهم هذه العادة بعد 6 أشهر من الولادة، وذلك عندما يكتمل بناء عضلات المعدة التى تحافظ على الطعام فى المعدة من الارتجاع. ولتقليل بصق الرضع، تنصح دلوجوبوليسكى جاش بتجشؤ الطفل بعد كل 5 إلى 10 دقائق من التغذية، مع وضع الطفل فى وضع مستقيم لعدة دقائق بعد الرضاعة.

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