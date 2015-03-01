المرصد الأشوري: إطلاق سراح عشرات الأشوريين المختطفين لدى داعش

أعلن المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، مساء أمس السبت، أنه تم الإفراج عن نحو 30 آشوريا مسيحيا من ضمن 280 شخصا بينهم أطفال ونساء خطفهم تنظيم “داعش” في فبراير الماضي.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية نسخة منه اليوم الأحد إن “الأهالي أبلغوا المرصد بالإفراج عن عشرات المختطفين بعضهم من قرية تل كوران وبأن ستة أشخاص من قرية تل شاميرام ممن كان قد انقطع الاتصال بهم وصلوا إلى بلدة تل تمر / 40 كيلومترا عن الحسكة”.

وأضاف المرصد، وفقا لتأكيدات الأهالي، بأن آخرين “في طريقهم إلى مدينتي الحسكة والقامشلي لكنهم لم يصلوا حتى الساعة”.

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