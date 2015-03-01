أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس الحكومة الأردنية السابق يستبعد مشاركة بلاده في حرب برية ضد “داعش”

Google+ Print
رئيس الحكومة الأردنية السابق يستبعد مشاركة بلاده في حرب برية ضد “داعش” رئيس الحكومة الأردنية السابق يستبعد مشاركة بلاده في حرب برية ضد “داعش”

استبعد رئيس الوزراء الأردني السابق، معروف البخيت، مشاركة الأردن في حرب برية ضد تنظيم “داعش”، لعدم رغبة الجانبين السوري والعراقي في ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن البخيت في محاضرة له، أمس السبت، قوله إن بغداد ودمشق “هما الأعرف بطبيعة الأرض والأقدر على مواجهته برياً، إضافة إلى أن الحرب ضد “داعش” ليست حربا بالمفهوم التقليدي للجيوش النظامية”، وفق تعبيره.

وأضاف في محاضرته في بلدية مأدبا الكبرى، “أن الحديث حول مشاركة الأردن بحرب برية ضد “داعش” ازداد بعد قتلها الطيار الكساسبة رغم التأكيد رسميا على عدم المشاركة بالحرب البرية”.

وأوضح البخيت أنه “يمكن للأردن المشاركة في الحرب البرية من خلال تصور عربي وفي إطار الجامعة العربية بما يتناسب مع السكان وقدرات كل دولة، ومع ذلك فإن هذا الخيار أيضا مستبعد في الظرف الحالي”.

الألمانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية