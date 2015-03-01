رئيس الحكومة الأردنية السابق يستبعد مشاركة بلاده في حرب برية ضد “داعش”

استبعد رئيس الوزراء الأردني السابق، معروف البخيت، مشاركة الأردن في حرب برية ضد تنظيم “داعش”، لعدم رغبة الجانبين السوري والعراقي في ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن البخيت في محاضرة له، أمس السبت، قوله إن بغداد ودمشق “هما الأعرف بطبيعة الأرض والأقدر على مواجهته برياً، إضافة إلى أن الحرب ضد “داعش” ليست حربا بالمفهوم التقليدي للجيوش النظامية”، وفق تعبيره.

وأضاف في محاضرته في بلدية مأدبا الكبرى، “أن الحديث حول مشاركة الأردن بحرب برية ضد “داعش” ازداد بعد قتلها الطيار الكساسبة رغم التأكيد رسميا على عدم المشاركة بالحرب البرية”.

وأوضح البخيت أنه “يمكن للأردن المشاركة في الحرب البرية من خلال تصور عربي وفي إطار الجامعة العربية بما يتناسب مع السكان وقدرات كل دولة، ومع ذلك فإن هذا الخيار أيضا مستبعد في الظرف الحالي”.

الألمانية