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كلوديا مارشليان تباشر بكتابة "السيدة الثانية"

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كلوديا مارشليان تباشر بكتابة "السيدة الثانية" كلوديا مارشليان تباشر بكتابة "السيدة الثانية"

السبت 28-02-2015 23:41

 

وقّع المنتج جمال سنان صاحب شركة "Eagle Flim"، عقداً مع الكاتبة اللبنانية الكبيرة كلوديا مرشليان، تم بموجبه الاتفاق على البدء بكتابة فيلم سينمائيّ لبنانيّ بعنوان "السيدة الثانية".

 

ولقد باشرت كلوديا بكتابة قصة الفيلم الجديد، بينما تعمل الشركة المنتجة على اختيار نجوم العمل ومخرجه.

 

وسيتم تصوير الفيلم خلال الصيف المقبل، على أن يبصر النور نهاية العام الحالي، ليكون ثالث فيلم سينمائي  لبناني تنتجه شركة "Eagle Films" بعد فيلمٓيّ  Bebe وVitamin .

 

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