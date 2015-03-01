سلمان خان يحلم بالانجاب قبل الزواج

يبدو أن حلم الانجاب قبل الزواج يغزو نجوم العالم واحداً تلو الآخر، وهذا ما حصل بالفعل مع نجم بوليوود الوسيم Salman Khan.

فقد كشف في احدى المقابلات عن رغبته في الانجاب قبل الزواج، معلناً عن هذا الموضوع بالقول: " لطالما عنى لي الزواج والإرتباط بشكلٍ رسمي، فهذه هي حال كل شاب، ولكن لا شك أنّه في يوم من الأيّام سأستيقظ لأرى نفسي مرتبطاً، لكنّ الموضوع الذي يهمّني أكثر من الزواج هو إنجاب الأطفال، الذي أضعه ضمن قائمة أحلامي وأهدافي، وأتمنّى أن أحقق هذه الغاية من دون الزواج حتّى".

وأعرب Salman عن سعادته كونه لا يزال عازباً معتبراً نفسه محظوظاً، الا انه أمل أن تتغير الأمور في أي لحظة ليحظى بفتاة احلامه ويقدم على الزواج والانجاب.

يذكر ان Salman Khan منشغلاً هذه الأيام في تصوير فيلميه الجديدين Prem Ratan Dhan Paayo و Bajrangi Bhaijaan.