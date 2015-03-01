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مهرجان للفنون في مدينة أكادير المغربية يحيي ذكريات مأسوية

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مهرجان للفنون في مدينة أكادير المغربية يحيي ذكريات مأسوية مهرجان للفنون في مدينة أكادير المغربية يحيي ذكريات مأسوية

الأحد 01-03-2015 02:44

تحتضن مدينة أكادير الدورة الأولى لـ "مهرجان مرايا للفنون"، يومي 28 فبراير/شباط الجاري والأول من مارس/آذار المقبل، وهي تظاهرة فنية تجمع بين عدة أشكال تعبيرية يساهم في تأطيرها مجموعة من المتدخلين من مختلف التوجهات.

وفي بيان صادر عن منظمي الحفل، وصلت نسخة منه إلى "سيدتي نت"، أفاد بأن هذا "المهرجان يحيي الذكرى الـ55 لزلزال أكادير والذكرى الـ26 لسقوط جدار برلين عبر مجموعة من الأنشطة الفنية، تتضمن عرض عدد من الأفلام وإحياء أمسيات موسيقية وتنظيم محاضرات وورشات لفائدة المخرجين والمصورين الشباب".

وتنعقد هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار "تدمير وتحول الفضاءات والمشاعر عبر السينما والصورة والموسيقى" بالإشتراك مع "المعهد الثقافي الألماني" وجمعية "دار السي أحماد"، في بلدية أكادير.

ويتضمن برنامج هذه النسخة محاضرة حول "التدمير والتحول عبر السينما والصورة"، وإحياء ذكرى زلزال أكادير في سنة 1960، وذكرى سقوط جدار برلين في 1989"، بالإضافة إلى عرض شريط "أكادير 1960: حلم بالألوان"، للمخرج المغربي إبراهيم أمزيل و فيلم "الإطار الخفي" للألمانية سينتيا بيات.

كما سيكون الجمهور على موعد مع عرض 4 أفلام لمخرجين شباب، يؤطرهم المخرج المعروف علي الصافي، إضافة إلى 4 أشرطة آخرى مغربية وألمانية، من بينها فيلم "أشلاء" للمخرج المغربي حكيم بلعباس.

وسيسهر على تنشيط حفل الاختتام الفنان علي فايق الذي سيحيي أمسية موسيقية برفقة مجموعة الروايس، إلى جانب الفنانة فاليري هولماير.

 

 

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