محافظ الوادى الجديد يُكرم أعضاء قافلة وزارة الشباب والرياضة التعليمية

التقى اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى محافظ الوادى الجديد، بأعضاء القافلة التعليمية ومسئولى وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ضياء حمد إمام وخطيب مسجد الحصرى، والدكتور رضا السيد عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمى فى القرآن الكريم، وبحضور يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وصلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، وبعض قيادات المحافظة.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن بالغ سعادته وتقديره لأعضاء القافلة موجهًا الشكر لهم ولمسئولى وزارة الشباب والرياضة، على ما قدموه للطلاب بما يخدم العملية التعليمية، داعيًا وزارة الشباب والرياضة إلى تكرار القافلة مرة أخرى، وخلال فعاليات اللقاء استمع المحافظ إلى آراء ومقترحات أعضاء القافلة فى تطوير العملية التعليمية فى المحافظة.

وفى نهاية اللقاء كرم المحافظ أعضاء القافلة ومسئولى وزارة الشباب والرياضة، ومنحهم شهادات تقدير تقديرًا لمجهوداتهم فى إنجاح القافلة التعليمية فى المحافظة.

وعقب اللقاء دعا المحافظ أعضاء القافلة لحضور حفل فنى للفلكلور الشعبى لمحافظة الوادى الجديد.

يأتى ذلك فى ضوء فعاليات القافلة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، والتى تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف والهيئة العلمية للإعجاز العلمى فى القرآن الكريم، وذلك فى ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة لمكافحة الدروس الخصوصية والفكر التفكيرى والإلحاد والعنف والتطرف.