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اليوم.. برنامج تدريبى بمركز النيل لدمج المعاقين فى التعليم بالقليوبية

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اليوم.. برنامج تدريبى بمركز النيل لدمج المعاقين فى التعليم بالقليوبية اليوم.. برنامج تدريبى بمركز النيل لدمج المعاقين فى التعليم بالقليوبية
ينظم، اليوم الأحد، مركز النيل للإعلام بالقليوبية فعاليات البرنامج التدريبى الثالث للإخصائيين الاجتماعيين، حول دمج ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية بمشاركة 30 أخصائيًا اجتماعيًا بإدارة بنها التعليمية، بالتنسيق مع جمعية رعاية الصم والبكم وجمعية الإرادة والتحدى.

وقال رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، إن الدورة التدريبية التى ستنعقد فى الفترة من 1 إلى 4 مارس 2015 تستهدف بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين فى دعم ذوى الإعاقة وتنمية وعى الاجتماعيين بأهمية دمج المعاقين فى العملية التعليمية، ويقوم بالتدريب الدكتور جمال عبد الناصر رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الصم والبكم، ويوسف النجار مدير التربية الاجتماعية.

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