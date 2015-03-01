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بالفيديو .. وزير الإعلام الأردني: وزيارة الملك عبدالله لمصر لتكوين جيش عربي قوي

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بالفيديو .. وزير الإعلام الأردني: وزيارة الملك عبدالله لمصر لتكوين جيش عربي قوي بالفيديو .. وزير الإعلام الأردني: وزيارة الملك عبدالله لمصر لتكوين جيش عربي قوي

قال نبيل الشريف، وزير الإعلام الأردنى، إن الحرب ضد الإرهاب حربنا دون النظر لتبنى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك جاء بعد مقتل الطيار الكساسبى والهدف تفعيل الدور العربى للتصدى للإرهاب الذى يوجد بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الجميع يدرك أن مواجهة الإرهاب يتطلب جيش عربى قوى، مطالبا جميع الدول العربية ببذل جهودها لمواجهة الإرهاب.

وأضاف الشريف خلال حواره ببرنامج “حوار القاهرة” المذاع عبر فضائية “سكاى نيوز عربية” أن زيارة الملك عبدالله لمصر تأتى من أجل تفعيل تكوين جيش عربى قوى قادر على مواجهة الإرهاب داخل المنطقة.

وأكد أن الوضع العربى يمر بأصعب حالاته نتتيجة للانقسامات التى تمر بها المنطقة والخلافات السياسية بين الدول وبعضها.

وتسائل وزير الإعلام الأردنى حول زيارة رجب طيب أردوغان لتركيا وهو موعد زيارة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى للمملكة العربية “هل لإزالة الخلافات فيما بين وإسطنبول”.

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