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بالفيديو.. أردوغان لصحفي يسأله هل ستلتقي السيسي بالسعودية: ” هل تمزح معي؟ “

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بالفيديو.. أردوغان لصحفي يسأله هل ستلتقي السيسي بالسعودية: ” هل تمزح معي؟ “ بالفيديو.. أردوغان لصحفي يسأله هل ستلتقي السيسي بالسعودية: ” هل تمزح معي؟ “

اردوغان

نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يكون هناك أي لقاء بينه وبين الرئيس عبدالفتاح ، خلال زيارته المملكة العربية .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمطار أتاتورك باسطنبول، قبيل مغادرته، إلى السعودية، حيث قال أردوغان ردا على سؤال فيما إذا كان سيلتقي السيسي خلال زيارته «هل تمزح معي؟»، مضيفا: «غير وارد ولا يوجد ذلك على أجندتنا على الإطلاق، ولكي يحدث مثل هذا الأمر، يتوجب الإقدام على خطوات في مسار إيجابي بشكل جاد للغاية».

ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة، ونائبا رئيس الوزراء يالتشين آق دوغان، ونعمان قورطولموش، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إضافة إلى وفد يضم إعلاميين ورجال أعمال.

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