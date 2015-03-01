"الألمانية": إطلاق سراح عشرات الأشوريين المختطفين لدى "داعش"

أعلن المرصد الآشورى لحقوق الانسان ليل "السبت – الأحد"، أنه تم الافراج عن نحو 30 آشوريا مسيحياً من ضمن 280 شخصا بينهم اطفال ونساء خطفهم تنظيم داعش فى فبراير الماضى.

وقال المرصد فى بيان، إن "الاهالى أبلغوا المرصد بالإفراج عن عشرات المختطفين بعضهم من قرية تل كوران وبأن ستة اشخاص من قرية تل شاميرام ممن كان قد انقطع الاتصال بهم وصلوا إلى بلدة تل تمر 40 كيلومترا عن الحسكة ".

وأضاف المرصد، وفقا لتأكيدات الأهالى، بأن آخرين "فى طريقهم الى مدينتى الحسكة والقامشلى لكنهم لم يصلوا حتى الساعة".

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