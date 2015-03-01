دراسة أمريكية: الموسيقى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية

• الموسيقى لها فوائد عديدة

• الموسيقى الهادئة تساعد على الاسترخاء والبهجة

• استماع الموسيقى يومياً يخفض ضغط الدم باستمرار

• الموسيقى تساعد على الحد من التوتر

اكتشف القدماء أن الموسيقى ترتبط بالصحة الجيدة، وهو ما توصل إليه الأطباء اليوم، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن الموسيقى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية. وكانت نتائج الدراسة كالآتى..>وأشار الدكتور الباحث هارفى سيمون فى مراجعة علمية جديدة خاصة بالفوائد الصحية للموسيقى، ونشرت فى المجلة الأمريكية للطب، إلى أن العديد من الدراسات بينت فوائد عديدة للاستماع إلى الموسيقى، مثل صحة القلب والأوعية الدموية.>وأوضح سيمون أن الموسيقى البطيئة تساعد على الاسترخاء والبهجة وبالتالى ينخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وكما إنها تعزز استرخاء الشرايين التاجية.>وعلى الرغم من أن هذه التغييرات قد تكون قصيرة، لذلك ينصح سيمون بعمل جلسات يومية تتضمن استماع الموسيقى والتنفس البطيء الذى يترتب عليه انخفاض ضغط الدم بإستمرار.>وأضاف الباحثون أن الموسيقى تساعد على الحد من التوتر، حيث أنها تخفض ضغط الدم أثناء إجراء العمليات الجراحية، كما إنها تقلل من كمية التخدير التى يحتاج إليها المرضى الذين يخضعون لإجراءات معينة وكذلك للمرضى فى وحدة العناية المركزة.

وأكد الأطباء ذلك لأن الاستماع إلى الموسيقى يهدئ الجسم، مما يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

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