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دراسة أمريكية: الموسيقى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية

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دراسة أمريكية: الموسيقى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية دراسة أمريكية: الموسيقى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية
اكتشف القدماء أن الموسيقى ترتبط بالصحة الجيدة، وهو ما توصل إليه الأطباء اليوم، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن الموسيقى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية. وكانت نتائج الدراسة كالآتى..

• الموسيقى لها فوائد عديدة


>وأشار الدكتور الباحث هارفى سيمون فى مراجعة علمية جديدة خاصة بالفوائد الصحية للموسيقى، ونشرت فى المجلة الأمريكية للطب، إلى أن العديد من الدراسات بينت فوائد عديدة للاستماع إلى الموسيقى، مثل صحة القلب والأوعية الدموية.
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• الموسيقى الهادئة تساعد على الاسترخاء والبهجة


>وأوضح سيمون أن الموسيقى البطيئة تساعد على الاسترخاء والبهجة وبالتالى ينخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وكما إنها تعزز استرخاء الشرايين التاجية.
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• استماع الموسيقى يومياً يخفض ضغط الدم باستمرار


>وعلى الرغم من أن هذه التغييرات قد تكون قصيرة، لذلك ينصح سيمون بعمل جلسات يومية تتضمن استماع الموسيقى والتنفس البطيء الذى يترتب عليه انخفاض ضغط الدم بإستمرار.
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• الموسيقى تساعد على الحد من التوتر


>وأضاف الباحثون أن الموسيقى تساعد على الحد من التوتر، حيث أنها تخفض ضغط الدم أثناء إجراء العمليات الجراحية، كما إنها تقلل من كمية التخدير التى يحتاج إليها المرضى الذين يخضعون لإجراءات معينة وكذلك للمرضى فى وحدة العناية المركزة.

وأكد الأطباء ذلك لأن الاستماع إلى الموسيقى يهدئ الجسم، مما يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

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