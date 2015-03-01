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3 انفجارات تهز العاشر من رمضان دون خسائر بشرية

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3 انفجارات تهز العاشر من رمضان دون خسائر بشرية 3 انفجارات تهز العاشر من رمضان دون خسائر بشرية

أرشيفية

شهدت مدينة العاشر من رمضان انفجار ثلاثة قنابل بدائية الصنع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أحدهم بمحول للكهرباء والثاني بجوار مصنع ماك لصناعة الموكت، وأخر بمنطقة سكنية بالمجاورة 47 دون خسائر بشرية بمحافظة الشرقية.

تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد انفجار قنبلة بدائية الصنع بمحول للكهرباء خلف قسم أول العاشر من رمضان، مما أسفر عن إشعال النيران به وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية.

في الوقت الذي سمع سكان المجاورة 47 صوت انفجار شديد تبين أنها قنبلة صوتية لم تحدث أية تأثيرات، مما أسفر عنه إثارة رعب المواطنين.

ذكر مصدر أمني أن قنبله صوتية أخرى انفجرت بالقرب من مصنع ماك لصناعة الموكت، دون أية إصابات.

تم تحرير محضر بالوقعة وتمشيط المناطق الثلاثة للبحث عن أجسام غريبة جديدة، وتولت النيابة متابعة التحقيقات.

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