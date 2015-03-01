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ساويرس : صفقة “يورو نيوز ” كانت صعبة واستمرت 12 شهر .. سنعلن عن استثمارات جديدة قبل المؤتمر الاقتصادي

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ساويرس : صفقة “يورو نيوز ” كانت صعبة واستمرت 12 شهر .. سنعلن عن استثمارات جديدة قبل المؤتمر الاقتصادي ساويرس : صفقة “يورو نيوز ” كانت صعبة واستمرت 12 شهر .. سنعلن عن استثمارات جديدة قبل المؤتمر الاقتصادي

رجل الأعمال نجيب ساويرس – ارشيفية

قال المهندس نجيب ساويرس تعليقًا على استحوازه على 53% من قناة ” يورو نيوز :” ان الصفقة لم تكن سهلة  و استمرت المفاوضات 12 شهرًا وكان حريص على عدم الاعلان عنها او اتفاصيلها ” .

واضاف ساويرس في مداخلة هاتفية على فضائية ” سي بي سي ” أمس السبت  : ”  ان قناة ” يورو نيوز”  هي النافذة لتوصيل صوتنا كمصريين للعالم الغربي “،  موضحًا : ” أن هذه القناة لديها مشاهدة عالية في دول أوروبا اكثر من ” cnn” و ” bbc ” بالاضافة ان هذه القناة محيادة ” .

واكد نجيب :” ان المدير التنفيذي للشركة المالكة لقناة ” يورو نيوز ” قام بوضع خطة سيتم تنفيذها وسوف تقوم على انتشار القناة بشكل اكبر “.

وعلق نجيب على بيعه لشركة موبينيل ” أصبحت غريب في بيتي “.

أكد نجيب انه قام باسثمارت خلال الفترة السابقة منها 600 مليون في مصنع سكر بالاضافة الى انشاء محطة كهربائية بالطاقة الشمسة بالاتفاق مع وزارة الكهرباء بتكلفة مليار جنيه “، لافتا أنه يدرس عمل استثمارات في قطاع النقل والمواصلات .

وفيما يخص انتخابات البرلمان قال نجيب ساويرس :” انه لن يستطيع التحدث عن الانتخابات قبل حكم المحكمة ” .

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