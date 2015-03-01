فرصة عمل لشقيق شهيد بتفجيرات القبة بليبيا وإطلاق اسمه على أحد الشوارع

قرر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، توفير فرصة عمل لـ"أحمد عاطف" شقيق الشهيد "فتحى" الذى لقى مصرعه فى التفجيرات الأخيرة التى شهدتها منطقة القبة فى ليبيا.

كما وافق محافظ الغربية، على إطلاق اسم الشهيد فتحى عاطف على شارع المعصرة ببسيون وقدم المحافظ العزاء لأسرة الشهيد، والتقى بهم بمكتبه بديوان عام المحافظة ووعد والدة الشهيد بالاستجابة لجميع مطالبها.

وطالب محافظ الغربية العميد علاء بدران رئيس مدينة بسيون بسرعة الانتهاء من إجراءات تسمية الشارع باسم الشهيد، موضحا أنه يستحق أكثر من ذلك وأن الدولة لن تبخل فى إطلاق اسمه على الشارع الذى يسكن به.