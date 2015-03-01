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تنفيذ 29 حالة إزالة وسحب 95 رخصة قيادة حملة أمنية بالفيوم

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تنفيذ 29 حالة إزالة وسحب 95 رخصة قيادة حملة أمنية بالفيوم تنفيذ 29 حالة إزالة وسحب 95 رخصة قيادة حملة أمنية بالفيوم
شنت مديرية أمن الفيوم حملة بدائرة قسم الفيوم لضبط المخالفين وإعادة الانضباط للشارع وخاصة فى مجالات المرور ورفع الاشغالات إحكاما للسيطرة الأمنية.

وتمكنت الحملة التى شارك فيها قيادات المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى وضبط إدارة المرور وقسم شرطة المرافق، ومجموعات من قوات الأمن عن سحب 95 رخصة تسيير وقيادة وتحرير (115) محضر تصالح وضبط (14) دراجة بخارية بدون لوحات وضبط (13) دراجة بخارية بدون ترخيص بدون ترخيص توك توك، وضبط (5) سيارات حجز بدون تراخيص، كما تمكنت الحملة من إزالة (45) حالة إشغال طريق وتنفيذ (29) حالة إزالة تعديات، وتجنيب 55 من الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية لتحقيق السيولة المرورية بالطرق داخل المدينة.

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مصر 365